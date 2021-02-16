Le Journal Intime выпустили капсулу белья с камуфляжным принтом для «непокорных» женщин

Российский бренд белья Le Journal Intime показал новую капсульную коллекцию под названием Rebelle (в переводе — «непокорная»). В капсуле представлены три модели — асимметричное боди, с длинными и короткими рукавами, бюстгальтер с бархатными бретелями, бикини и корсет в двух цветовых сочетаниях (это новая категория бренда, поддерживающая актуальный тренд на расширение границ бельевой темы в повседневном гардеробе).

Формирует дерзкий посыл капсулы камуфляжный принт в природных оттенках коричневого, зеленого, бежевого и хаки. Полупрозрачная сетка гармонирует с естественным оттенком кожи, создавая на теле фактурный визуальный эффект.