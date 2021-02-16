Моор заявил, что Тюмень станет миллионником раньше намеченного срока По плану это должно случиться к 2040 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что Тюмень станет городом-миллионником раньше срока, намеченного в генеральном плане, сообщил региональный оперштаб. Согласно плану, население Тюмени должно превысить 1 млн человек к 2040 году.

Генплан был сформирован в 2005 году. «Тогда этот документ выглядел фантастическим, но темпы говорят, что миллионником мы станем гораздо быстрее. Подход, заложенный тогда в генплане, нам помогает. Но нам важно, чтобы рост численности города не снижал уровень комфорта»,— сказал господин Моор.

Как сообщается на сайте администрации города, численность населения Тюмени на 1 января 2020 года составила более 800 тыс. человек.

Михаил Мананников