Депутаты госсовета Удмуртии позволили провести правительству финансовую проверку ГКК

Депутаты госсовета Удмуртии разрешили правительству республики провести финансовую проверку государственного контрольного комитета (ГКК) за 2018-2020 годы. С такой инициативой выступила руководитель ГКК Ольга Филиппова.

Напомним, что Ольгу Филиппову избрали руководителем комитета в декабре 2020 года. Ранее от этой должности освободили Бориса Сарнаева в связи с достижением предельного возраста. В ноябре 2020 года депутаты госсовета во втором чтении приняли поправки к республиканскому закону о ГКК. Так, предельный возраст пребывания в должности председателя комитета снизился с 65 до 60 лет, а должность зампредседателя была упразднена. Отметим, что господину Сарнаеву 62 года.