В Ульяновске сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

Во вторник около 5:30 утра по местному времени в Ульяновске, на железнодорожном переезде по ул. Локомотивной произошел сход с рельсов четырех вагонов грузового состава, в результате чего было перекрыто движение по оживленной трассе, ведущей из центра Ульяновска к железнодорожному вокзалу «Ульяновск-Центральный». Железнодорожная ветка, на которой случилось происшествие, ведет к Ульяновскому моторному заводу. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, ульяновской транспортной прокуратурой начата проверка обстоятельств и выяснение причин схода с рельсов железнодорожных вагонов. По сообщению надзорного ведомства, происшествие случилось на подъездных железнодорожных путях необщего пользования на территории АО «Ульяновский моторный завод» во время маневровых работ, в результате схода три из четырех вагонов получили повреждения колесных пар. Вагоны принадлежат Южно-Уральской железной дороге (филиалу ОАО «РЖД»). Опрокидывания сошедших вагонов в результате происшествия не было.

В 08:30 во вторник движение автомобильного транспорта полностью восстановлено, работы по восстановлению движения по трамвайным путям продолжаются.

Как отмечает транспортная прокуратура, «причиной схода могло послужить ненадлежащее содержание железнодорожных путей необщего пользования, расположенных на территории предприятия».

По словам и.о. директора департамента транспорта регионального минтранса Юрия Чибисова, выяснилось, что УМЗ не эксплуатирует эти пути, они сданы в аренду коммерческо-производственной фирме, которая занимается ремонтом железнодорожных вагонов.

Андрей Васильев, Ульяновск