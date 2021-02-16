Требовательные, но экономные

Прошлый год выдался одним из самых стрессовых для регионального бизнеса. Работу приходилось выстраивать в сложных, а иногда и форсмажорных условиях. А выйдя из штопора, предприниматели с удивлением обнаружили, что и ожидания потребителей успели поменяться довольно сильно. Чего теперь хотят клиенты и что делать, чтобы они оставались с вами?



Все в онлайн

С начала пандемии Самара бьет все рекорды по объемам интернет-­шопинга: по сравнению с 2019 годом самарцы в шесть раз чаще стали покупать товары онлайн, причем рост коснулся многих категорий — от детских товаров и одежды до продуктов питания. Чуть меньший рост спроса (в четыре раза) переживают доставки готовой еды. Даже покупатели категории 55+ активно осваивают интернет-­магазины и службы доставки. Соответственно, любой ритейл, представленный только в «классическом» оффлайне, рискует растерять клиентов.

Что делать: налаживать канал онлайн-­продаж. При этом обязательно учитывайте возможные колебания спроса, которые могут повлиять на работоспособность ИТ-систем. К примеру, сейчас, несмотря на давно работающие ТЦ, многие все равно предпочитают онлайн-­шоппинг, но после окончания пандемии часть клиентов может вернуться в оффлайн-­магазины, а могут и остаться верны привычке покупать онлайн. Нужно учитывать и другие факторы — сезонные распродажи, гендерные и новогодние праздники — которые тоже могут стать настоящей проверкой на прочность для ИТ-систем.

Избежать лишних инвестиций помогут облачные технологии вместо «железа». Объем облака можно гибко регулировать, не платя за неиспользуемые ИТ-мощности или, наоборот, быстро расширяя их при необходимости.

Сами, все сами

Покупатели теперь не просто стремятся все купить через интернет — даже в обычных супермаркетах люди все чаще пользуются терминалами самообслуживания, а не стоят в кассах. На первый план также выходят требования к безопасности покупок и их удобство: клиенты готовы больше покупать в тех интернет-­магазинах, где есть сервисы, которые экономят их время, от цифровых помощников до алгоритмов рекомендаций и удобного поиска.

Что делать: внедрять умных помощников и прокачивать свой интернет-­магазин, если он у вас уже есть. О росте спроса на «умный ритейл» говорят и компании-­разработчики. Автоматизация процессов на базе решений искусственного интеллекта упрощает многие задачи, от логистики до повышения лояльности клиентов. Однако разработка и внедрение новых сервисов требует дополнительных мощностей, и здесь на помощь также придут облака как основа для быстрого и более доступного внедрения сервисов автоматизации любой сложности. К примеру, у облачных провайдеров можно арендовать нужные мощности под какой-то конкретный проект — вплоть до вычислений на базе облачного суперкомпьютера. Такая технология есть в том числе и у МТС.

Рост подписок и платных сервисов

Месяцы самоизоляции, когда единственным источником развлечений стали смартфоны и ноутбуки, полностью изменили отношение пользователей к контенту. Платить за легальный контент вместо того, чтобы «пиратить» фильмы и сериалы — новая социальная норма. При этом сфера оффлайн-­развлечений (да и не только развлечений) пострадала: например, в январе 2021 года, по статистике МТС Банка, самарцы на 35% реже покупали билеты в кинотеатры, чем годом раньше, и при этом тратили на 50% больше на онлайн-­просмотр фильмов. Пострадали и фитнес-­клубы — люди не спешат вернуться в залы, предпочитая тренироваться дома с онлайн-­инструкторами.

Что делать: искать новые решения. Времени на долгие раздумья уже не остается, поэтому лучше начинать «смотреть» в сторону добавления к традиционному бизнесу онлайн-­составляющей или полной переориентации на «цифру». Есть успешные примеры, когда спортивные студии, не желая терять клиентов во время самоизоляции, быстро перешли на онлайн-­тренировки и сохранили этот формат наряду с привычным «оффлайновым» даже после того, как спортивные залы снова открылись Быстро отреагировать на изменения помогают гибкие решения: например, облачными ресурсами можно воспользоваться буквально на следующий день, а не ждать поставок нового оборудования.

Тотальная экономия

За время пандемии благосостояние многих людей упало — по данным Росстата, во 2 квартале реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8%, что составило рекордное падение с 1999 года. Одновременно привычка покупать в интернете, где удобно сравнивать цены, сделала покупателей более бережливыми. Люкс выходит из моды, а компании ищут новые способы сокращать собственные затраты, чтобы не терять прибыль. Кто-то замораживает проекты, кто-то выносит целые блоки работы на аутсорс, а о глобальной трансформации бизнеса, даже если она и была в планах, сейчас думать отваживаются не многие.

Что делать: просчитать реальные риски и выгоды цифровизации — зачастую требуемый для этого объем инвестиций не так страшен, как может показаться на первый взгляд. К примеру, облачный сервис в аренду не только обойдется дешевле покупки нового оборудования — его еще и обслуживают сотрудники провайдера. В результате компания экономит не менее 25% ежемесячно. К тому же, если речь идет про крупные ИТ-проекты, то команда провайдера готова взять на себя все функции по реализации и сопровождению проектов. К примеру, эксперты нашего облачного провайдера готовы полностью проработать облачную стратегию бизнеса заказчиков, оказывая услуги по ИТ-консалтингу. В таком случае не требуется увеличение собственного штата дорогостоящими ИТ-специалистами.