В Ярославле участковый предотвратил мошенничество на 245 тысяч рублей

В Ярославле участковый по Кировскому району города предотвратил действия телефонных мошенников в отношении 28-летней местной жительницы, сохранив на ее банковском счете 245 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, в ходе профилактических мероприятий полицейский Андрей Горячев заметил женщину, которая находилась у банкомата, и разговаривая по телефону, выполняла чьи-то указания. Подойдя к женщине, сотрудник полиции поинтересовался, что у нее происходит.

«Женщина пояснила, что ей звонят сотрудники банка, которые сообщили, что якобы на ее банковскую карту неизвестными оформлен кредит в 245 тыс. руб., и для его обнуления ей необходимо перевести деньги на безопасный счет»,— уточнили в пресс-службе.

При повторном звонке мошенников им ответил полицейский.

«Мошенник, не зная о том, с кем ведет беседу, представился сотрудником полиции и тоном, не терпящим возражений, стал требовать завершить перевод денег, пригрозив при этом возбуждением уголовного дела в отношении женщины, если она этого не сделает»,— пояснили в пресс-службе.

После того как участковый Андрей Горячев представился, мошенник оборвал разговор. В результате действий участкового были сохранены денежные средства жительницы Ярославля, отметили в пресс-службе.

Дарья Сабаева