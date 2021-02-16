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Сбербанк активно развивает технологические меры поддержки малого бизнеса Пермского края

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений является сервис Сбербанка по юридическому оформлению и запуску предприятий – «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС).

В 2020 году с его помощью в Пермском крае зарегистрировались почти 1,5 тыс. предпринимателей с одновременным открытием счета. В течение года доля регистраций, проведенных через сервис, выросла с 10,9% до 18,5%.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

«Начинающие предприниматели при организации бизнеса считают наиболее сложными процессами регистрацию компании и открытие расчетного счета. Мы предлагаем нашим клиентам уникальный сервис РБиДОС, позволяющий открыть свой бизнес буквально «под ключ» за один визит к партнеру, без посещения налоговой, а также офиса банка с целью открытия расчетного счета. Наш сервис избавил предпринимателей от необходимости уплаты госпошлины, от поездок по инстанциям, от затрат на нотариуса и так далее. Это уже успели оценить предприниматели Перми и Пермского края».

Для клиентов Сбера сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит либо в Сбербанк, либо в офис партнера Сбербанка. При этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются.

Регистрация бизнеса – ИП или ООО с одним учредителем – через партнеров или отделение банка занимает по времени до четырех дней. При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетную запись в «Сбербанк-онлайн».

Сотрудники банка и партнеры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов и в офисах партнеров банка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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