В Башкирии разрешат проводить совещания офлайн

Руководителям государственных органов и органам местного самоуправления Башкирии разрешено проводить рабочие заседания и другие мероприятия не в режиме видеоконференцсвязи, а офлайн, следует из указа главы республики, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона. Документом вносятся очередные изменения в соответствующий указ от 18 марта о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Из новой редакции указа также исключен пункт об обязательном ношении перчаток в объектах торговли, банках и МФЦ. Организованным группам из детсадов, школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования с момента подписания новой версии документа разрешено выезжать в три детских центра — Всероссийский детский центр «Орленок», Всероссийский детский центр «Смена» и Международный детский центр «Орленок».

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет остается сохраняется до 25 февраля.

Майя Иванова