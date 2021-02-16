В Ростове директора ООО «АРПС» подозревают в присвоении 3,5 млн рублей

В отношении генерального директора ООО «Агентство развития платежных систем» Александра Ракова в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он присваивал денежные средства МУП МТК „Ростовпассажиртранс“, проступающие от пассажиров через платежные терминалы ООО „АРПС“. Предварительная сумма ущерба составляет 3,5 млн руб.», — сообщил источник.

Напомним, контракт между городом и ООО «Агентство развития платежных систем» на внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону был заключен в 2016 году на 12 лет. Он подразумевал запуск всех элементов системы безналичной оплаты проезда до 6 апреля 2017 года. Компания вместе со и банком «Центр-инвест» наладила выпуск транспортных карт, систему их пополнения и безналичной оплаты проезда. Помимо этого фирма запустила в городском транспорте систему бесконтактной оплаты проезда совместно со «Сбербанком». Объем инвестиций в проект составил 130 млн руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «АРПС» учреждено в Москве в 2015 году. Бенефициаром компании является Мурад Бениаминов. В 2019 году выручка компании составила 77 млн руб, а убыток — 38,8 млн руб.

Наталья Шинкарева