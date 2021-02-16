Управляющим директором липецкой площадки НЛМК назначена Татьяна Аверченкова

Татьяна Аверченкова назначена на должность управляющего директора Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщили в пресс-службе НЛМК . До назначения госпожа Аверченкова занимала позицию вице-президента по операционной эффективности группы. Работавший управляющим директором комбината с 2019 года Вячеслав Воротников продолжит работу в компании в качестве советника CEO НЛМК.

Татьяна Аверченкова закончила Липецкий государственный технический университет по направлению «экономика и управление». Работает в группе НЛМК с 2001 года и является членом правления. Занимала должность директора по контроллингу и руководящие позиции в дирекции по стратегии. С 2016 года госпожа Аверченкова занимала позицию вице-президента по операционной эффективности.

«Руководство Вячеслава Воротникова пришлось на непростой период пандемии и турбулентного рынка. Тем не менее, НЛМК успешно реализовал амбициозную программу повышения операционной эффективности и завершил ряд крупных инвестиционных проектов. Я хочу поблагодарить Вячеслава за высокий профессионализм и командную работу. Татьяна Аверченкова за 20 лет работы в Группе сформировала уникальный набор профессиональных и управленческих компетенций. Я желаю Татьяне успеха и уверен, что на новой позиции она усилит лидерство нашей компании», — прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.

Ирина Лобанова