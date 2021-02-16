На Урале будут судить психиатра за помощь призывникам уклоняться от армии

Прокуратура Новоуральска (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участкового врача-психиатра, которая за взятки помогала призывникам уклоняться от воинской службы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично, а также через посредника, взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в значительном размере) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в ноябре 2019 года участковый врач-психиатр 1966 года рождения, работающая с призывниками, получила от знакомого 100 тыс. руб. взятки за внесение в его медицинскую карту и в учетную карточку призывника сведений о наличии у него психического заболевания. Впоследствии мужчину признали ограниченно годным и освободили от призыва на военную службу.

«Затем, в мае 2020 года обвиняемая согласилась на внесение аналогичных заведомо незаконных сведений в медицинскую карту и в учетную карточку другого призывника. В ходе оперативно-розыскного мероприятия в мае 2020 года женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов по месту своего жительства непосредственно после получения взятки в сумме 100 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.