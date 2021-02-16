В Петербурге предложено создать систему реабилитации для тяжело перенесших COVID-19

Академик Евгений Шляхто, выступая на заседании правительства Петербурга, озвучил число нуждающихся в реабилитации после коронавирусной инфекции и предложил создать в городе систему реабилитации для таких пациентов.

Слова господина Шляхто приводит «Деловой Петербург». По его мнению, почти половина всех переболевших коронавирусов рано или поздно будут нуждаться в реабилитации, причем 15% — по неврологическому профилю. Потребность Петербурга господин Шляхто оценил в 140 до 170 коек на 1 тыс. заболевших.

Губернатор Александр Беглов признал важность проблемы для Петербурга и заявил, что уже принято решение о строительстве новых стационарных госпиталей-трансформеров.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Петербурге свободно 42,6% из 10250 коек для пациентов с COVID-19.