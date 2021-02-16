В Саратове по факту нарушения прав детей-сирот на жилье возбудили уголовное дело

В Саратове следственные органы усмотрели признаки халатности в действиях должностных лиц сотрудников министерства строительства и ЖКХ, комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве и ГКУ СО «Управление капитального строительства». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, должностные лица указанных ведомств и учреждения в период с 2012-го по 31 декабря 2020 года своевременно не организовали проведение в полном объеме мероприятий по формированию специализированного государственного жилищного фонда Саратовской области и заключению договоров найма жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, что привело к необеспечению жильем 5025 лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей (на 1 января этого года). В отношении 2573 из них имеются вступившие в силу судебные решения о предоставлении жилья.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Саратовской области.

Марина Ковалева