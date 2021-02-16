В Самарской области число зараженных COVID-19 превысило 45,1 тыс. человек

За сутки в Самарской области было выявлено 297 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе выздоровели 284 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Также в Самарской области за прошедшие 24 часа умерли три человека, у которых подтвердился коронавирус. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

С учетом новых случаев всего за время пандемии в Самарской области общее число зараженных коронавирусом по состоянию на вторник составляет 45104 человека. За это время в регионе скончались 893 заболевших COVID-19.

Георгий Портнов