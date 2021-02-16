Более 228 млн рублей направят на ремонт участка дороги Останкино – Рустай

Второй участкок дороги Останкино – Большеорловское – Рустай протяженностью 14 км отремонтируют в Борском городском округе в 2021 году. На это выделили 228 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Подрядчик уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины щебнем, оборудует остановочные площадки, поставит дорожные знаки и нанесет разметку.

Первый участок протяженностью 8 км отремонтировали еще в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В 2021 году по этой программе в Борском городском округе приведут в порядок девять участков автодорог.

Анастасия Еремина