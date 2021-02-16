Hyundai показала тизер салона электромобиля Ioniq 5

Компания Hyundai показала тизер интерьера электромобиля Ioniq 5, премьера которого состоится в 2021 году.

Новая модель станет первым электромобилем, созданным на платформе E-GMP. Ioniq 5 получит технологию Vehicle to Load, позволяющую использовать электромобиль в качестве источника энергии для электроприборов напряжением 110 В и 220 В. Также новинка сможет поддерживать быструю зарядку аккумулятора.

Электромобиль получит салон с ровным полом, позволяющим перемещаться с места на место без выхода на улицу. При этом предусмотрена трансформация кресел, которые оснащены подставками для ног, и отдельный модуль для хранения вещей вместо традиционной центральной консоли.

Заявлено, что Ioniq 5 получит отделку салона экокожей, окрашенной и покрытой экстрактом семян льна, тканью, состоящей из экологически устойчивых волокон, например, биокомпонентов из сахарного тростника, шерстяной и полипропиленовой пряжи, а также тканным материалом, полученным из переработанных пластиковых бутылок. Приборную панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели покрывает полиуретановая биокраская, сделанная из масел рапса и кукурузы.

О создании суббренда Ioniq было объявлено летом 2020 года. Первой новинкой станет Ioniq 5 — среднеразмерный кроссовер по мотивам концепт-кара Hyundai 45 EV, показанного в сентябре 2019 года. Премьера серийного Ioniq 5 состоится 23 февраля.