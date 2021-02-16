Дефицит бюджета Удмуртии на 2021 год вырос до 521 млн рублей

Депутаты госсовета Удмуртии внесли изменения в бюджет Удмуртии на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. С учетом поправок доходы бюджета на 2021 год составят 85,75 млрд руб., расходы — 86,27 млрд руб., дефицит — 521 млн руб.

Так, в доходную часть бюджета внесли изменения на 9,25 млрд руб., в том числе 7,5 млрд руб. за счет планового увеличения поступления по налогам на прибыль организаций, еще 1,75 млрд руб. — за счет безвозмездных федеральных поступлений. Расходная часть увеличилась на 9,54 млрд руб., 5,06 млрд руб. из которых направят на создание резерва для оперативного решения вопросов по работе медучреждений и проведению мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 150 млн руб. выделят на сбалансированность бюджетов муниципалитетов, 695 млн руб. — на дорожную деятельность, 172 млн руб. — на строительство, ремонт и покупку оборудования в учреждениях здравоохранения, 27 млн руб. — на ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, в расходной части предусмотрены средства на предоставление различных субсидий.