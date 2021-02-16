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Госсовет Удмуртии внес изменения в закон «О патентной системе налогообложения»

Депутаты госсовета Удмуртии внесли изменения в региональный закон «О патентной системе налогообложения». Поправками предлагается актуализировать размеры потенциально возможного годового дохода, доступного к получению предпринимателями.

Кроме того, вводится стоимость патента дополнительного на каждую единицу средней численности работников, не применяя шаг в четыре человека. Для вида деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы» устанавливается расчет потенциально возможного к получению годового дохода исходя из умножения площади помещения с учетом норматива дохода на 1 кв. м. Ранее он осуществлялся от площади с шагом 25 кв. м., что несло в себе элемент несправедливости — разница в площади даже в 1% могла привести к удорожанию патента на 100%. Аналогичный подход будет применяться в отношении к видам деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети», «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания». Кроме того, поправки расширяют перечень видов деятельности, которые могут применять патентную систему налогообложения.

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