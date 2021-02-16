В Татарстане 52% водителей считают себя несправедливо оштрафованными

Больше половины опрошенных водителей из Татарстана (52%) считают, что их несправедливо оштрафовали. Еще 25% респондентов отметили, что несправедливых штрафов им не выписывали, их даже «отпускали за мелкие нарушения». Еще 8,7% татарстанцев считают, что их штрафовали объективно. 3% автомобилистов заявили, что им еще ни разу не выписывали штраф. Исследование провели специалисты портала «Дром».

Отмечается, что 5,8% водителей, которые считают себя несправедливо оштрафованными, отстояли свою правоту в суде, а еще столько же людей убедили автоинспекторов в несправедливости предписания.

«Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 12 341 человек», — отмечают авторы исследования.

"Ъ-Казань"