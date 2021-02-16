Учителя красноярской школы отстранили от работы после информации об унижении учеников

В Красноярске учителя ОБЖ школы №155 временно отстранили от работы после информации в СМИ об унижении школьников за отказ участвовать в подготовке к празднованию Дня защитника Отечества.

Ранее местные СМИ писали, что несколько из одиннадцатиклассников отказались маршировать в рамках подготовки к празднику и сослались на то, что им необходимо готовиться к выпускным экзаменам.

После высказываний педагога в адрес подростков они заявили о «принижении их человеческого достоинства».

«Данный педагог имеет высшее юридическое образование, прошел педагогическую переподготовку по направлению преподаватель-организатор и ОБЖ, ранее жалоб на этого учителя не было. Сейчас в школе проводят проверку. Учитель написал объяснительную и действительно признал, что провел во время урока некорректные примеры недопустимые в работе со школьниками. На данный момент он временно отстранен от работы»,— рассказала “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь главного управления образования мэрии Красноярска Екатерина Усатенко.

Юлия Сасевич