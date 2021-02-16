Более 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за минувшую неделю

С 8 по 14 февраля 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 12,07 тыс. человек, в том числе 8,24 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,99 тыс. заболевших или 49,7% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога 14%. Из-за большого числа инфицированных были полностью закрыты восемь детских садов в Балезинском, Завьяловском, Увинском, Глазовском, Каракулинском и Сюмсинском районах.