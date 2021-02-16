У жителя Удмуртии похитили 2,5 млн рублей под предлогом инвестирования

У 57-летнего жителя Глазовского района Удмуртии похитили 2,5 млн руб., взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшего, он нашел в интернете рекламу с предложением заработка по инвестиционным вложениям и оставил свои данные на сайте. После этого с ним несколько раз связывались лица, представляющиеся брокерами и обещали помощь. Затем мужчина оформил кредит на 2,5 млн руб. и перевел их на указанные счета, намереваясь получить прибыль в 60% от вложенной суммы через 14 дней. В указанный срок его счета оказались заблокированными, а «брокеры» перестали выходить на связь.