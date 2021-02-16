Дело о хищениях при проектировании подлодки дошло до петербургского суда

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали уголовное дело о хищении в отношении бизнесменов Емельниченко и Пшеничного. В отношении последнего — посмертно.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, зарегистрированное дело заведено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, обвиняемые вместе с другими лицами похитили более 368 млн рублей, полученные на выполнение работ по госзаказу. Организация, связанная с обвиняемыми, получила заказ на разработку трехмерной виртуальной модели подводной лодки «Варшавянка», однако финальная модель имела низкую детализацию и не могла использоваться в интерактивном техническом руководстве.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2018 года. Тогда же задержали Емельченкова, Петрова и Пшеничного, а в феврале Пшеничного нашли мертвым в следственном изоляторе.

Отмечается, что к производству дело пока не принято.

Подробно о появлении уголовного дела на Емельниченко и Пшеничного читайте в материале “Ъ” С «Адмиралтейских верфей» сошло уголовное дело