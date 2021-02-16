Детский лагерь «Ракета» в Самаре продать на торгах не удалось

АО «Авиаагрегат» выставило на продажу детский оздоровительный лагерь «Ракета» с землей под ним. Однако покупателей на него не нашлось, и торги признали несостоявшимися, сообщается на торговой площадке «СБЕРБАНК — АСТ».

Площадь объекта составляет свыше 3 тыс. кв.м., земельного участка под ним – более 46,7 тыс. кв.м. Детский лагерь «Ракета» находится на 7-й просеке, 5-й линии, 50. Продать его пытались за 115,5 млн руб. В состав реализуемого имущества входят канализация, баня с прачечной, переходный перекидной мост, сторожка, дома для обслуживающего персонала, склад, дом охраны, кухня, сцена с кинобудкой, сарай с подвалом, административная дача и спальные дома.

Ранее СМИ написали, что на аукцион по продаже лагеря «Ракета» поступила одна заявка от ООО «АгроИнвест», которое связывают с именем бизнесмена Гамаля Замальдинова. Однако на платформе торговой площадки об этом не сообщается.

Георгий Портнов