В Оренбуржье установлен минимум числа заразившихся COVID-19 за сутки с начала октября

В Оренбуржье зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что является минимальным показателем с 7 октября прошлого года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 36 404. Умер 551 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов