В Ярославле осудят мужчину за воровство кладбищенских оград

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, похитившего с территории Осташинского кладбища две ограды, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Согласно материалам дела, обвиняемый в течение декабря 2020 года дважды похитил ограды с могил на Осташинском кладбище Ярославля.

«Обвиняемый ранее работал на Осташинском кладбище, часто собирал на его территории металлолом»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что 6 и 20 декабря в ночное время мужчина похитил две ограды, причинив тем самым общий ущерб, в размере 24 тыс. руб., а затем сдал похищенные ограды в пункт металлолома, получив за каждую по 400 руб.

Согласно данным пресс-службы, обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева