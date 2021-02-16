Средства клиентов банков в Ростовской области составили 892 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году средства клиентов банков Ростовской области в банках возросли на 14,6%, и составили 892 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Как сказано в сообщении, депозиты юридических лиц и средства индивидуальных предпринимателей региона выросли за год в 1,4 раза, составив 97,8 и 37,3 млрд руб. соответственно. Средства на счетах организаций достигли 141 млрд руб. (увеличение в 1,3 раза). По данным на 1 января, вклады и другие привлеченные банками средства жителей области составили около 609 млрд руб.: на 7,4% выше, чем в 2019 году.

В сообщении отмечается, что на приток средств клиентов повлияло накоплением предприятиями резервов из-за пандемии коронавируса. При этом рост мировых цен на продовольствие способствовал большему притоку средств на счета предприятий-экспортеров. «Кроме того, за счет активного развития проектного финансирования объем средств на счетах эскроу увеличился за год более, чем в 7 раз, до 25,3 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева