Минздрав Башкирии закажет еще 36 упаковок препарата для больных СМА

ГКУ Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан на аукционе 2 марта отберет поставщика 36 упаковок препарата для лечения спинально-мышечной атрофии «Нусинерсен» (торговое название лекарства «Спинраза»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта определена в 203,49 млн руб.

Лекарство нужно доставить на склад ГУП «Башфармация» на улице Батырской, 39 в Уфе в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, по итогам трех аукционов ООО «Ирвин» (Люберцы) должно поставить минздраву Башкирии в общей сложности 33 упаковки препарата «Нусинерсен» за 186,53 млн руб.

В ноябре 2020 года правительство России включило «Спинразу» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Майя Иванова