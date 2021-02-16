Осуществлен пробный запуск «Ласточки» между Оренбургом и Орском

Между Орском и Оренбургом осуществлен пробный запуск нового поезда «Ласточка». По данным Южно-Уральской железной дороги время в пути составило чуть более четырех часов.

Минимальное время в пути между Оренбургом и Орском на поезде дальнего следования составляет около пяти часов. На пригородном поезде, курсирующем один раз в сутки, можно доехать за шесть часов сорок минут.

Как сообщил на своей странице в Instagram депутат Законодательного собрания региона Ермек Алкулов, организация ускоренного движения поездов между Оренбургом и Орском будет осуществляться в рамках реализации программы по развитию внутрирегионального пассажирского сообщения благодаря сотрудничеству между областным правительством и Южно-Уральской железной дорогой.

О дате запуска регулярного движения «Ласточки» между Оренбургом и Орском пока не сообщается.

Андрей Сазонов