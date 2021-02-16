Коронавирус в Ярославской области пошел на спад

В Ярославской области за сутки произошло две смерти от коронавируса. Скончались женщины 1955 и 1962 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 163 новых случая заражения COVID-19. За это же время 179 человек выздоровели и выписаны из больниц. В последние несколько дней сводки оперштаба свидетельствуют о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией и смертность от COVID-19 в регионе постепенно снижаются.

Всего по данным на 16 февраля, в регионе официально подтверждено 30947 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 29146 человек выздоровели. 359 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1081 человек, из них 606 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 475 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15715 человек. На втором месте Рыбинск — 3608 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1681 случай заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 223, 205 и 156 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2733 теста на COVID-19. На карантине находятся 7506 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов