Суд назначил социологу Владимиру Звоновскому штраф за посещение акции в поддержку Навального

Красноглинский районный суд Самары признал социолога Владимира Звоновского виновным в нарушении установленного порядка проведения шествия (ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

В связи с этим социологу назначен штраф на сумму 15 тыс. руб. Ранее основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский оказался среди задержанных на второй несогласованной акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии в Россию.

Акция проходила в формате шествия 31 января. Ее участники проследовали от КРЦ «Звезда» до площади Славы.

Георгий Портнов