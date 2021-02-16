Прокуратура пресекла поборы в одном из детских садов Ростова

Прокуратура Ростовской области в ходе проверки выявила нарушения в работе детского сада на ул. Малиновского, а именно факт поборов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как говорится в сообщении, было установлено, что с родителей воспитанников детского сада долгое время незаконно собиралась плата за охрану. Прокуратура внесла представление в образовательное учреждение, а также возбудила дело в отношении заведующей по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). «Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также заведующая детским садом привлечена судом к административной ответственности в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей, нарушения устранены»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева