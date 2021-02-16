Выдача потребкредитов в Татарстане в январе упала на 10,5%

В январе 2021 года в Татарстане выдали 38,8 тыс. потребительских кредитов, что на 10,5% меньше, чем за тот же период 2020-го. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял пятую строчку среди регионов России с наибольшим объемом выданных потребкредитов в январе 2021 года. Лидером оказалась Москва. Там выдали 58 тыс. кредитов. Второе место заняла Московская область с 51,7 тыс. единиц. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (44,3 тыс. кредитов).

Всего в России за январь 2021 года выдали 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше, чем год назад.

"Ъ-Казань"