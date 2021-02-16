Жительница Вольска-18 созналась в причинении сыну смертельного ранения

В Вольске-18 Саратовской области 72-летняя женщина созналась в нанесении смертельного ножевого ранения 51-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Преступление было совершено 5 февраля. По данным следствия, в этот день мужчина вернулся домой в квартиру на улице Краснознаменной в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказала подозреваемая, он начал вести себя грубо, угрожать ей. Не выдержав этого, она взяла нож и нанесла сыну удар в левое бедро, после которого сын упал. Женщина позвонила в полицию. Приехавшие сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего, но спасти его не удалось – в медучреждении мужчина скончался от острой кровопотери.

Подозреваемая раскаялась в содеянном, следственные действия с ней продолжаются.

Марина Ковалева