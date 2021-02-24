Цитрусовые на страже иммунитета

Укрепить защитные силы организма, чтобы выстоять против атаки вирусов,— наша главная задача. Иммунитет поддержат и умеренные физические нагрузки, и здоровая диета с включением сезонных фруктов.

Откуда родом

Если осенние овощи неплохо хранятся почти до конца зимы и доступны нам целый год и в свежем, и в маринованном виде, то о летних фруктах можно только мечтать. Зима, как говорится, для фруктов не сезон. Так, да не так — некоторые фрукты традиционно попадают на наш стол как раз среди морозов. Речь идет о самых ярких и полезных — гранатах, хурме и цитрусовых. С ними у нас ассоциируется зима, а их витамины помогут нам устоять перед холодами.

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Правда, содержание ценных веществ в цитрусовых напрямую зависит от того, в каких условиях растение росло. Важно, чтобы условия были максимально приближены к диким, естественным, а не тепличными. Тогда полезные вещества накопятся в плодах по максимуму, ведь семечкам надо вырасти сильными, чтобы выжить в условиях окружающей среды. К примеру, в Турции цитрусовые деревья растут в плодородной почве, с высоким уровнем влажности и обилием солнечного света, не под стеклом. Фермеры используют минимум удобрений, ведь их не затащишь на гору. А потому в плодах от таких деревьев много биологически активных веществ, что и заметно по фирменной кислинке — там больше ценных веществ и меньше сахара.

Как пережить зиму?

Частые спутники холодов и темного времени года — усталость, апатия и сонливость. Чтобы почувствовать себя лучше и взбодриться, достаточно выпить небольшой стаканчик свежевыжатого апельсинового сока — опять же, не сильно сладкого, а с кислинкой — или горячий чай с лимоном. Цитрусовые — наши первые помощники в профилактике простудных заболеваний. Если съедать в день два мандарина и один апельсин или половинку грейпфрута, то что мы в итоге получим?

Ударную дозу витамина С в легкоусвояемой форме. Он увеличит сопротивляемость организма вирусным заболеваниям, а если мы все же заболели — снизит тяжесть симптомов болезни, сократит ее длительность.

Кверцетин — мощный антиоксидант, блокирующий развитие так называемых атипичных клеток, которые могут стать причиной опухолей, а также выработку аутоантител, разрушающих наши ткани.

Фолиевую кислоту (В9), которая помогает делению клеток проходить в штатном режиме, поддерживая метилирование ДНК, а оно в свою очередь обеспечивает слаженную работу сердца и сосудов, кроветворение и прохождение сигналов по нервам.

Небольшую дозу кумаринов — биологически активных веществ, которые уменьшают вязкость крови и способствуют улучшению кровообращения.

Клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварительный тракт и метаболизм и не дает накапливаться «плохому» холестерину.

Антиоксиданты каротиноиды, придающие плодам яркий окрас. Они дополнительно укрепляют иммунитет, поддерживают остроту зрения и состояние кожных покровов. Их много и в мякоти плода, и в кожице. Да-да, и про кожицу не забываем, ведь ее так приятно положить в чай.

Вещество нарингин, которое как раз содержится в апельсиновой и грейпфрутовой кожуре. Нарингин способствует снижению аппетита, обладает антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, улучшает работу мозга. Но главное — антиканцерогенная активность нарингина. Комбинированная терапия, где современные противораковые агенты «усилены» нарингином, по сравнению с монотерапией работает намного успешнее.

В корочках цитрусовых много эфирных масел — такая ароматерапия поможет расслабиться, побороть депрессию и бессонницу, а также снова «нанюхать» приятные запахи после перенесенной коронавирусной инфекции. Индолы эфирных масел цитрусовых являются производными аминокислот, в том числе триптофана, предшественника гормона счастья серотонина и гормона сна мелатонина. Положим корочки в чашечку чая, заедим ими кофе и занюхаем маленькую рюмочку коньячку. И зима будет в радость.

Интересная справка

Пищевой краситель Е121 «Цитрусовый красный 2» является канцерогеном и запрещен во многих странах. Однако кожуру апельсинов по-прежнему подкрашивают красителем Е121 для придания ей привлекательного, насыщенного цвета. Жителям России можно спокойно покупать турецкие фрукты, гарантированно без красителей, экологически чистые. Корочки можно грызть, сушить, класть в напитки и выпечку. Там такого красителя точно нет. В 1747 году морской врач Д. Линд вступил в схватку с бичом моряков — цингой. У них кровоточили десны, открывались старые раны и накатывала непреодолимая слабость. Доктор разделил моряков на шесть групп и предложил им разные продукты. Те моряки, которые ели лимоны и апельсины, быстро восстановились. А остальные — увы. Сегодня мы знаем, что цинга — это болезнь, возникающая при дефиците витамина С. Для борьбы с вирусами витамина С необходимо получать его в дозе 90 мг каждый день.

Анча Баранова, нутригенетик, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США)

Источник https://zdr.ru/