Проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает с 1 марта

С 1 марта стоимость проезда в автобусах ГУП «Башавтотранс» в Уфе увеличится при оплате наличными и банковской картой с 28 до 29 руб., сообщает ведомство. При оплате по карте «Алга» цена проезда в Уфе увеличится с 20 до 23 руб.

Стоимость единого социального проездного билета для льготной категории граждан останется прежней — 600 руб. Также в Уфе продолжит действовать акция «Счастливый час» — при пересадке в течение часа с одного маршрута ГУП «Башавтотранс» РБ или МУЭТ на другой, стоимость второго билета нулевая, количество пересадок не ограничено, сообщает «Башавтотранс».

В других городах Башкирии стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой составит от 25 до 29 руб., при оплате картой «Алга» — от 19 до 24 руб.

Майя Иванова