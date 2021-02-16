«Центр-инвест» нарастил розничный портфель на 3 млрд рублей

За 2020 год объем розничного кредитного портфеля банка «Центр-инвест» увеличился на 3 млрд руб. Рост обусловило в первую очередь ипотечное кредитование, в том числе льготные госпрограммы с целью поддержки строительного рынка в период пандемии, поддержки семей с детьми и «Сельская ипотека». В сфере обслуживания юридических лиц у клиентов «Центр-инвеста» оказались более востребованы собственные продукты банка, чем государственные программы поддержки предпринимательства.



Банк «Центр-инвест» подвел итоги работы в 2020 году. По предварительным данным, чистая прибыль банка составила за прошлый год 1,6 млрд руб. по РСБУ. Значительную часть роста кредитного портфеля банка в 2020 году обеспечило льготное жилищное кредитование. «Центр-инвест» по собственной инициативе снизил минимальную ставку ипотеки с предусмотренных государственной программой поддержки строительной отрасли 6,5% до 6% годовых. Также «Центр-инвест» активно участвовал в развитии «сельской ипотеки». Общая сумма выданных банком кредитов по этим программам достигла в прошлом году 3,4 млрд руб.

«Большое влияние в 2020 году не только на Банк, но и на весь мир оказала пандемия. И наша первостепенная задача заключалась в оперативном и эффективном ответе на этот вызов. Несмотря на быстрый и безболезненный переход на удаленный режим работы, мы сохранили качество предоставляемых услуг, увеличили скорость взаимодействия с клиентами, предложили максимально лояльные кредитные и карточные продукты для населения и бизнеса, в том числе и программы господдержки, - подчеркнула председатель правления “Центр-инвеста” Лидия Симонова. - Кроме того, “Центр-инвест” запустил ряд собственных продуктов для поддержки розничных клиентов и бизнеса. При этом мы не ограничивались отраслями, которые были официально признаны пострадавшими. В той или иной степени, пандемия затронула подавляющее большинство наших клиентов».

Еще до запуска механизма кредитных каникул в рамках федерального закона №106 «Центр-инвест» предложил частным лицам собственную программу поддержки и восстановления бизнеса. Она оказалась более востребована, чем государственные инструменты, благодаря более лояльным условиям.

«Придерживаясь принципов ESG-банкинга, мы не ждали, когда к нам обратятся за помощью, а по собственной инициативе оказали поддержку всем ковидным госпиталям Ростовской области, а также запустили специальную программу рефинансирования действующих кредитов в нашем и в других банках для медицинских работников, - добавила Лидия Симонова. - Отклик со стороны клиентов уже есть, и наш опыт работы в период пандемии высоко оценили не только наши клиенты, но и зарубежные партнеры».

В рамках госпрограммы по ФЗ-106 банк поддержал 280 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Центр-инвеста» Анастасия Коротун. Около 134 млн руб. было направлено на беспроцентные кредиты с возможностью погашения за счет бюджета, предназначенные для выплаты зарплат. Еще 310 млн руб. банк выдал бизнесу на возобновление деятельности. Финансовая поддержка «Центр-инвеста» позволила сохранить более 5 тыс. рабочих мест.

«Мы придерживались индивидуального подхода к заемщикам, - отметила госпожа Коротун. - Около 75% реструктуризаций действующих кредитов мы провели по собственным программам банка. Сейчас 82% юридических лиц, которые воспользовались кредитными каникулами, вернулись к нормальному графику платежей».

Банк также помог 400 предприятиям трансформировать свой бизнес, приспособив его к новым экономическим условиям. Общая сумма кредитов, выданных на эти цели, составила 840 млн руб.

В 2020 году банк инвестировал в развитие ESG-инициатив около 200 млрд руб. сообщил заместитель председателя правления «Центр-инвеста» по отчетности, аналитике и финансам Сергей Смирнов. Эти средства были направлены на достижение Целей устойчивого развития и реализацию нацпроектов. В частности, в повышение энергоэффективности экономики банк инвестировал около 19 млрд руб. Также в настоящее время в обращении находится второй выпуск «зеленых» облигаций «Центр-инвеста» объемом 300 млн руб..

Также среди ESG-продуктов банка выгодно отличаются кредиты для стартапов и женских предпринимательских проектов, продукты для поддержки инициатив в сфере здравоохранения и т. д.

Председатель совета директоров банка доктор экономических наук, профессор Василий Высоков подчеркнул, что опыт «Центр-инвеста» лег в основу рекомендаций по внедрению принципов ESG в банковской сфере, разработанных Ассоциацией банков России. Рабочую группу возглавлял сам господин Высоков.

«В соответствующей таксономии Евросоюза — около 150 страниц, в наших рекомендациях — восемь, - отметил профессор. - Но, судя по отзывам коллег, она более полезна, поскольку не содержит “воды”».

В прошлом году на 33% выросло количество активных пользователей интернет- и мобильного банка. Спрос на онлайн-кредиты со стороны юридических лиц увеличился на 52%. Кроме того, «Центр-инвест» стал первым российским банком, открывшим вклад через маркетплейс финансовых продуктов, запущенный по инициативе ЦБ. В настоящее время общая сумма таких вкладов достигла в банке 100 млн руб., часть из них открыта клиентами из регионов, где нет офисов «Центр-инвеста»: Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, ЯНАО и др. Во второй половине года банк планирует вывести на маркетплейс финансовых продуктов в пилотном режиме свои кредитные предложения.

«В 2020 году мы сделали фокус на диджитализацию с целью снизить количество перемещений, необходимых клиенту, чтобы воспользоваться продуктами банка, - объяснил директор по инновациям “Центр-инвеста” Юрий Богданов. - Среди проектов такого рода — самоинкассация, которая развивалась опережающими темпами. Сеть наших POS-терминалов выросла на 20% - до 7,7 тыс. устройств. Клиенты могут совершать все больше операций дистанционно, и мы планируем в нынешнем году расширить перечень продуктов, доступных в цифровом виде, в частности, предоставив юрлицам возможность открывать расчетные ргсчета"счета в режиме онлайн».