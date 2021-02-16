В Пермском крае выявили 253 новых заболевших коронавирусной инфекцией

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 253 жителей Пермского края. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 44 138 человек.

Большая часть новых заболевших проходит лечение дома, госпитализированы 36 человек. На 16 февраля в ковидных отделениях больниц края проходят лечение 1205 пациентов. На карантине находятся 3177 человек.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Пермский край занимает девятое место среди всех регионов России.