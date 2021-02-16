В Ростове планируют перевести ковидные госпитали в обычный режим работы

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону подготовило проект решения, согласно которому необходимо разработать план мероприятий для перевода госпиталей для больных коронавирусом в многопрофильный режим работы. Отчет управления опубликован на сайте городской администрации.

«В срок до 1 марта 2021 года разработать „дорожную карту“ поэтапного перепрофилирования ковидных и провизорных госпиталей в режим функционирования многопрофильных больниц города Ростова-на-Дону»,— говорится в отчете. Отчет управления здравоохранения вынесен на четвертое заседание городской Думы, которое состоится 24 февраля.

Наталья Шинкарева