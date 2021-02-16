Пилот против беспилотников

На Челябинском трубопрокатном заводе «входит в группу ЧТПЗ) опробовали систему противодействия гражданским беспилотникам Kaspersky Antidrone, созданную «Лабораторией Касперского». Как сообщает разработчик, «целью пилотного запуска стала проверка программно-аппаратного комплекса в условиях критической инфраструктуры и отработка возможных сценариев защиты от атак беспилотников» на предприятии металлургической отрасли.

В компании отмечают, что целью дронов может быть промышленный шпионаж, причинение ущерба объектам предприятия, транспортировка каких-либо предметов или просто любопытство. Система позволяет обнаружить беспилотник на расстоянии до 4 км, определить модель, вычислить местоположение того, что управляет аппаратом, и передать данные в интерфейс. Когда дрон пересекает защитный периметр, модуль нейтрализации блокирует связь с пультом управления, и устройство либо возвращается к точке старта, либо совершает посадку в месте потери сигнала от оператора. При этом ущерб аппарату не причиняется.

На ЧТПЗ модули первичного обнаружения и классификации беспилотников были установлены на крыше цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239». Как отметил руководитель департамента региональной безопасности группы ЧТПЗ Юрий Гончаров, по итогам тестирования «можно говорить об эффективности использования системы», и в будущем группа рассматривает возможность ее применения на других предприятиях.

По словам руководителя проекта Kaspersky Antidrone Владимира Турова, стоимость готового комплекса начинается от $50 тыс. – в эту сумму входит интеграция и покупка всего программного обеспечения. Для промышленных объектов, в зависимости от требуемых характеристик, цена решения может достигать $600 тыс.

Артур Якушко