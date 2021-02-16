Власти Ямала выделят более 100 млн рублей на стабилизацию цен на хлеб

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделит более 100 млн руб. на поддержку производителей хлеба в регионе. Средства будут направлены на компенсацию части затрат. Предполагается, что данная господдержка позволит сдержать рост цен на хлебобулочные изделия.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте правовой информации ЯНАО, общий объем финансирования в 2021 году составит более 5,3 млн руб., в том числе из регионального бюджета будет выделено 418 тыс. руб.

Для производителей хлебобулочных изделий в селах на Ямале есть другой вид господдержки, в рамках которой из регионального бюджета в 2021 году будет выделено 99,8 млн руб.

Напомним, в конце января стало известно, что правительство России выделит 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб. Хлебопекарным предприятиям возместят часть затрат на реализацию продукции из расчета 2 руб. на 1 кг хлеба.