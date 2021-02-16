Директора Новоенисейского лесохимического комплекса заподозрили в налоговых махинациях

Фигурантом расследования стал руководитель ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК, Красноярский край). Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, топ-менеджер подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году глава НЛХК зная о наличии у компании недоимки по налогам, страховым взносам на сумму свыше 105 млн руб., а также то, что на расчетные счета ЗАО выставлены поручения на принудительное списание задолженности, якобы обеспечил направление в адрес двух организаций распорядительных писем, на основании которых данные контрагенты во исполнение договорных обязательств перечислили в адрес третьих лиц за ЗАО «НЛХК» более 39 млн руб.

Илья Николаев