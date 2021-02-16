В Перми откроется еще один морской гастробар Meduza

В Перми откроется второй ресторан Meduza Seafood&Wine. Как сообщает «Новый компаньон», ориентировочно заведение начнет работать в марте. Ресторан расположится на ул. ул. Сибирской, 53, на месте бывшего кафе-бара Rebra. Собственники «Ребер» от комментариев оказались.

Первый ресторан Meduza Seafood&Wine открылся в Перми в 2019 году на месте кафе «Кофейная чашка» (ул. Ленина, 64). Заведение позиционирует себя как морской гастробар. В меню представлены рыба, устрицы, креветки и другие морепродукты, роллы, паста и рис, также ресторан имеет широкую винную карту.