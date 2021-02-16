ДУМ Татарстана заявило о допустимости вакцинирования от коронавируса

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости вакцинирования от COVID-19. Об этом говорится в сообщении организации.

«Данное заключение выведено на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара (аманата) Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: “Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное”», — уточнили в ДУМ.

Также в организации мусульманам рекомендовали перед вакцинацией обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их консультациям.

"Ъ-Казань"