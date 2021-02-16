Расходы бюджета Ростовской области на 2021 год предложено увеличить на 11 млрд рублей

Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит поправки в бюджет региона в бюджет на 2021 год. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства области.

Как следует из документа, доходы бюджета предлагается увеличить на 958,2 млн руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, расходы — на 11,5 млрд руб. «В целях покрытия бюджетного дефицита предлагается привлечение дополнительных кредитов в кредитных организациях в сумме 8 млрд руб., что стало возможным в связи с фактическим непривлечением в 2020 году заемных средств и снижением объема государственного долга от запланированного и позволило в 2021 году увеличить план привлекаемых кредитов»,— говорится в законопроекте.

В частности, в законопроекте предложено направить более 1,5 млрд руб. на завершение строительства Областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону, здания терапевтического отделения Чертковской районной больницы и реконструкцию котельной МБУЗ ЦРБ Советского района. Кроме того, в 2021 году завершение и реконструкцию школ в регионе предложено направить более 811 млн руб. Также законопроектом предусмотрено выделение средств на поддержку сельского хозяйства, социальной политики, культуры и ЖКХ.

Наталья Шинкарева