16 февраля, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Бывший вице-премьер войдет в краевую общественную палату

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Татьяна Абдуллина войдет в состав общественной палаты региона. Об этом сообщается в указе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, опубликованном на сайте правовой информации. Госпожа Абдуллина сменит основателя «Промобота» Олега Кивокурцева, в начале года добровольно сложившего полномочия члена палаты. В указе сообщается, что бывший зампред числится внештатным советником губернатора на общественных началах.

Татьяна Абдуллина в краевом правительстве курировала социальный блок. В ноябре 2020 года, при формировании нового состава правительства, покинула кабинет министров.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Пресс-релиз

интервью

Пресс-релиз

Профиль пользователя