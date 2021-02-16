Бывший вице-премьер войдет в краевую общественную палату

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Татьяна Абдуллина войдет в состав общественной палаты региона. Об этом сообщается в указе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, опубликованном на сайте правовой информации. Госпожа Абдуллина сменит основателя «Промобота» Олега Кивокурцева, в начале года добровольно сложившего полномочия члена палаты. В указе сообщается, что бывший зампред числится внештатным советником губернатора на общественных началах.

Татьяна Абдуллина в краевом правительстве курировала социальный блок. В ноябре 2020 года, при формировании нового состава правительства, покинула кабинет министров.