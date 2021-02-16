На Кубани прививки от коронавируса получили более 81 тыс. человек

В ходе кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции прививки вакциной «Спутник V» в Краснодарском крае получили более 81 тыс. человек, сообщила пресс-служба Законодательного собрания края по итогам обсуждения депутатами эпидемиологической ситуации в регионе.

Вакцинация в Краснодарском крае проводится в 97 медицинских организациях, в том числе в 86 поликлиниках. Дополнительно в Краснодаре открыты еще семь выездных пунктов вакцинации – два мобильных и пять стационарных в торговых центрах. Мобильные пункты вакцинации работают также в торговых центрах Сочи и Новороссийска.

Анна Перова, Краснодар