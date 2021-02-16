В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 93 человек

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 93 человека, один пациент скончался, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Общее число заболевших на 16 февраля составило 30 231. Из них больше 28 тыс. человек уже выздоровели. С начала пандемии скончались 266 пациентов.

За последние сутки в России зарегистрировано 13 233 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 099 323. За последние сутки скончались 459 человек, с начала пандемии — 80 979. Выздоровели за весь период — 3 624 663.