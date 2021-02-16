Свердловское заксобрание утвердило границы восьмого района Екатеринбурга

Депутаты заксобрания Свердловской области поддержали изменения в региональные законы «Об административно-территориальном устройстве» и «О границах административно-территориальных единиц» в рамках процедуры создания восьмого района Екатеринбурга.

По словам председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова, первый законопроект законодательно утверждает Академический в качестве нового района города, второй документ закрепляет его границы и изменяет описание границ и схематические карты Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга. Оба закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Напомним, процедура создания восьмого района Екатеринбурга была запущена в конце 2019 года. В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования Академический. Общая площадь района составила 4,5 га. В результате Ленинский район уменьшился с 3,7 га до 2,2 га, а Верх-Исетский район — с 25,1 га до 21,9 га. К 2023 году население Академического может достигнуть 250 тыс. человек. Для развития района была создана депутатская группа.