Правительство РФ выделит Петербургу деньги на новые детские сады

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Санкт-Петербургу 764 млн рублей на приобретение двух детских садов. После открытия учреждения будут посещать более 500 детей.

О распоряжении сообщает пресс-служба Правительства России. Сначала денежные средства будут перечислены Минпросвещения, которое затем направит их Петербургу межбюджетным трансфером. Детские сады, которые планируется приобрести на эти средства, строятся в Шушарах и в городском районе Каменка.

Михаил Мишустин подчеркнул, что семьи с детьми выбирают новое жилье в том числе по наличию государственного детского сада недалеко от дома.

Как писал “Ъ-СПб”, в текущем году в Петербурге планируется построить 25 детских садов и 11 школ.